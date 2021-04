Ibra, sollievo per il Milan. La Gazzetta dello Sport: "Solo un turno di squalifica"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Zlatan Ibrahimovic che ha ricevuto solo un turno di squalifica. Sospiro di sollievo per lo svedese in un periodo dove anche il bicchiere di vino bevuto nel ristorante di un amico con altri amici mentre si parlava di affare aveva complicato un po' le sue giornate. La sentenza di un turno di squalifica è il minimo, l'unico plausibile ed accettabile a Milanello. Multa anche da 5.000 euro, ma dal comunicato si evince come sia difficile ipotizzare ad un'offesa a Maresca dato che il minimo per un comportamento del genere sarebbero due giornate.