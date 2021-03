Il Bayern è invincibile. La Gazzetta dello Sport: "La Lazio si trasforma per pianificare il futuro"

Se è vero che il discorso qualificazione è virtualmente chiuso, occorre rammentare che la Lazio non frequentava il palcoscenico europeo più prestigioso da ben tredici anni: ecco perché la sfida di questa sera contro il Bayern conserva comunque il suo fascino, nonostante l'1-4 dell'andata all'Olimpico. In ballo c'è soprattutto il prestigio, e la squadra di Inzaghi è pronta a giocarsela con Muriqi centravanti, che darà il cambio ad Immobile: l'ex Dortmund è alle prese con una tallonite che è una delle cause dell'insolito digiuno di gol in essere da sei partite. Saranno titolari anche Musacchio ed Escalante: a Monaco può dunque nascere una nuova Lazio che, salutando la Champions, pone le basi per tornarci il prossimo anno.