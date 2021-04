Il caso della maglia di CR7. CorTorino: "Niente multa e rimprovero per il raccattapalle"

Il Corriere di Torino torna sulla spiegazione di Andrea Pirlo, secondo cui se Cristiano Ronaldo avesse gettato a terra la maglietta in segno di stizza dopo il match col Genoa, comunque la Juventus non lo avrebbe sanzionato in alcun modo. Invece essa era finita sul terreno di gioco dopo averla lanciata a un raccattapalle che gliel'aveva richiesta: praticamente un sogno che diventava realtà per questo ragazzo di 13 anni che gioca a sua volta nella Juve. Ragazzo che è stato rimproverato, poiché i raccattapalle non potrebbero né chiedere la maglia ai loro eroi né tantomeno avere contatti diretti con loro prima, dopo e durante la partita. E pur realizzando il proprio sogno, il tredicenne veniva prontamente rimproverato da un dirigente perché lui sì, aveva fatto qualcosa che non avrebbe dovuto. Ma Ronaldo era lì - si legge - e chissà quando gli sarebbe ricapitato...