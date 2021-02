Il derby della svolta. Corriere della Sera: "E ora l'Inter è favorita per lo scudetto"

vedi letture

"E ora l'Inter è favorita per lo scudetto", titola stamane il Corriere della Sera. +4 sul Milan e fuga per i nerazzurri. Magari punteggio esagerato ma successo giusto e ineccepibile per i nerazzurri, trascinati da Lukaku e Lautaro. Sono stati loro e non Ibrahimovic i signori della stracittadina di ieri, nella quale Conte non ha sbagliato una mossa: ha evidenziato tutte le lacune della difesa rossonera. Ed ora per il Milan suona il campanello di allarme, soprattutto in vista della trasferta di Roma, con i rossoneri che devono anche guardarsi le spalle. Il Milan in questo momento è giù di tono e sulle gambe: l'Inter si è presa la partita sulle fasce, lanciandosi verso la gloria.