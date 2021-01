Il Corriere della Sera: "Doppietta di Ibra. Il Milan resta in vetta"

"Doppietta di Ibra. Il Milan resta in vetta". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica ai rossoneri. Cagliari sconfitto da un rigore molto dubbio dello svedese e da un'altra sua giocata. Polemiche nel finale per un fallo ai danni di Sottil da parte di Brahim Diaz all'interno dell'area di rigore ospite non rilevato.