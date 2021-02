Il Corriere della Sera: "Ibra cantante in Riviera e le paure del Milan"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Ibra cantante in Riviera e le paure del Milan". Lo svedese s'è inceppato e la presenza al Festival è una grana per Pioli. Zlatan però sorride: "Ora penso alle partite". Pronto a fare il pendolare in elicottero.