Il Corriere della Sera su Juventus-Inter: "La bella vale la finale"

"La bella vale la finale". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica a Juventus-Inter. Bianconeri e nerazzurri si ritrovano per la terza volta in tre settimane. Il bilancio, per ora, è di un successo per parte, oggi la sfida di Coppa Italia. Pirlo: "In finale a tutti i costi", Conte ci crede: "Possiamo farcela".