Il gioco del Loca. CorSera: "Dalle lacrime alla cura Sassuolo: ora c'è la Juve"

vedi letture

Mercoledì la carriera di Manuel Locatelli ha toccato il suo punto più alto. Come riporta il Corriere della Sera, la rivincita ha un sapore speciale e adesso all'orizzonte, probabilmente per lui, c'è la Juventus. Il Milan si mangerà le mani per non aver creduto in lui ed averlo ceduto per 14 milioni al Sassuolo con il classe '98 che non nascose le lacrime e confessò: "Le aspettative erano alle stelle, non ero pronto anche per demeriti miei". Ma Locatelli è rinato, Mancini lo ha lanciato con l'Italia e lui ha debuttato ad Amsterdam con l'Olanda mostrando personalità. Il resto è storia recente con il gol alla Bulgaria a marzo e la notte magica dell'Olimpico contro la Svizzera: era da Bulgarelli a Cile '62 che un centrocampista della Nazionale non realizzava una doppietta e fu proprio Locatelli a ricevere il premio a lui intitolato nel ritiro in Sardegna. Nel gioco del Loca, tutto torna.