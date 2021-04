Il Corriere della Sera apre con la corsa Champions: "Per i soldi e per la gloria"

Rush finale di campionato iniziato, adesso ogni partita risulterà decisiva. E la corsa Champions si è già infiammata. Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio: cinque squadre per i tre posti alle spalle dell'Inter. "Per i soldi e per la gloria", titola al riguardo il Corriere della Sera nell'apertura delle sue pagine sportive: cinque squadre in otto punti con la Champions in palio.