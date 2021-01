Il Corriere dello Sport: "Callejon a caccia del doppio riscatto. Per Firenze e per Josè"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Callejon a caccia del doppio riscatto. Per Firenze e per Josè". La debacle di Napoli insieme alla foto effettuata con il suo ex staff hanno fatto male ai tifosi gigliati e adesso lui vuole riconquistarli trovando anche il primo gol in A con la nuova maglia e trascinando fuori dalle sabbie mobili la squadra. Non si è mai sottratto alle proprie responsabilità, ha firmato un contratto fino al 2022 e non vorrà certamente fare la comparsa. La sua esperienza servirà per guidare i compagni, creare superiorità inserendosi tra le linee e tirare fuori l'orgoglio suo, ma anche di tutti gli altri. Jose aspetta solo il fischio d'inizio.