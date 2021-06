Il Corriere dello Sport elogia Turbo Pessina: da ripescato si è preso l'Italia

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna elogia Matteo Pessina. Il centrocampista dell'Atalanta è partito in ultima fila e adesso si è preso la Nazionale con un gol bellissimo che rappresenta il nostro calcio. Resta scolpita la sua corsa verso la panchina per festeggiare la rete liberatoria. Forse meriterebbe il posto da titolare o almeno il beneficio del dubbio e vedremo se potrà partire titolare al posto di Barella a Monaco di Baviera. Cinque anni fa, durante l'Europeo dell'Italia di Conte, aveva appena concluso una stagione in Lega Pro, ma la vera svolta è avvenuta non tanto quando il Milan lo mise sotto contratto, ma con il Como dove ha segnato 9 gol in 35 presenze ed è stato ceduto all'Atalanta nell'operazione Conti: miglior giovane in Serie B nel '17-'18, in prestito allo Spezia, un anno per allungare la panchina di Gasperini, l'esplosione con Juric a Verona con 7 gol in 35 partite di A e infine il ritorno a Bergamo da protagonista.