Il Corriere dello Sport: "La Juventus è ancora viva ed è andata oltre i fantasmi"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "La Juventus è ancora viva ed è andata oltre i fantasmi". La squadra di Pirlo, per dimostrarlo a se stessa, mentre alza la Supercoppa, avverte dentro quel senso d'orgoglio che per un'ora e mezza l'ha spinta a trovare la vittoria. Il rigore di Insigne butta via a dieci minuti dalla fine, quando CR7 si è preso il palcoscenico, è un segno del destino. La Juventus c'è (ancora) e sa bene che, mentre intorno a sé infuria la tormenta, dal nulla di una partita complicata emerge sempre, e magicamente, Cristiano Ronaldo.