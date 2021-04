Il Corriere dello Sport: “Morata in panchina, Dybala titolare col Genoa. E Pirlo lo vuole tenere”

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: “Morata in panchina, Dybala titolare col Genoa. E Pirlo lo vuole tenere”. Il contratto dell'argentino scade nel 2022 ed il rinnovo è ad un punto morto da mesi. Nedved lo ha di fatto rimesso in vendita, lui aspetta un segnale dal club e vorrebbe rimanere in tutti i modi così come lo spera Pirlo che gli chiede un grande finale di stagione per propiziare il lieto fine.