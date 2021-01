Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, il bunker regge e Miranchuk può chiudere il mercato"

"Atalanta, il bunker regge e Miranchuk può chiudere il mercato". Questo il titolo che il Corriere di Bergamo in edicola stamani dedica ai nerazzurri. La parata di Gollini su Acerbi vale da sola il prezzo della qualificazione visto che la Dea aveva fallito più di un'occasione per raddoppiare e stava per pagare dazio. Miranchuk ha deciso l'incontro aprendo un capitolo differente sia per la sua permanenza che per la gara in sé, importantissima e imprescindibile ai fini del cammino in Coppa Italia.