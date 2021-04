Il QN: "La Juventus potrebbe richiamare Marotta e dargli più potere rispetto al passato"

"La Juventus potrebbe richiamare Marotta e dargli più potere rispetto al passato": questa la rivelazione del QN. In casa Juve non sono esclusi dei ribaltoni. Il rapporto tra Andrea Agnelli e il cugino John Elkann non sono idilliaci e non si può escludere un cambio di poltrona. Siccome al numero uno di Exor non piace aprire la cassaforte per spendere ("i 72 milioni per Arthur gridano vendetta" scrive il quotidiano) e gli scudetti non bastano, la parola ribaltone non è più un tabù. Attenzione al clamoroso ritorno di Beppe Marotta che potrebbe tornare avendo maggiori poteri sul mercato. Il monte ingaggi potrebbe essere alleggerito con l'addio di Cristiano Ronaldo (e non solo).