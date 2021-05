Il QS: "Mou al lavoro: il primo colpo per la sua Roma si chiama De Rossi"

"Mou al lavoro: il primo colpo per la sua Roma si chiama De Rossi". Questo il titolo che il QS utilizza nell'edizione odierna al suo interno. Baresi all'Inter, Karanka al Real Madrid, Carrick al Manchester United: dopo loro tre Daniele De Rossi è l'ideale per la sua avventura in giallorosso. C'è sempre stato feeling enorme fin dai tempi in cui erano "nemici" e il portoghese lo voleva con sé al Chelsea, all'Inter e pure al Real Madrid dove DDR disse no ad Ancelotti. Presentarsi a Trigoria con uno dei simboli insieme a Totti, ma certamente più comunicativo e adatto per rivestire il ruolo di vice-allenatore, sarebbe un colpo enorme per Mourinho.