Il QS: "Napoli, Gattuso deve battere lo Spezia per allontanare l'esonero e Benitez"

vedi letture

Spezia spauracchio per le big di questi tempi: la squadra di Italiano ha appena smesso di essere l'incubo peggiore di Fonseca, ed ecco che la palla avvelenata passa a Gattuso. Ieri De Laurentiis è piombato a Soccavo per incontrare la squadra e rinnovare pubblicamente la fiducia al tecnico, in modo da inibire le ipotesi sempre più insistenti di un Benitez o di un Mazzarri bis. Ma a Napoli - assicura il QS - buona parte dell'ambiente è convinta che Rino abbia le ore contate: "Stasera, Ringhio dovrà vincere e convincere contro lo Spezia - si legge -. In caso contrario, sarà difficile continuare a traballare senza precipitare".