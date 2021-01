Il QS su Inter-Juve: "Ecco la Scala per lo scudetto". E il Milan segue interessato

"Ecco la Scala per lo scudetto" titola questa mattina l'edizione Nazionale del Quotidiano Sportivo in vista della sfida tra Inter e Juventus che si giocherà stasera a San Siro. Tardelli analizza: "Lukaku più in forma di CR7 ma i bianconeri sono in fiducia". Sul Milan, gli occhi dei rossoneri sul derby d'Italia e i pensieri fissi di mercato che portano a Mandzukic.