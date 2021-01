Il QS sulla Roma: "All in di Fonseca. Via Dzeko per salvare lo spogliatoio"

vedi letture

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Roma con il titolo seguente: "All in di Fonseca. Via Dzeko per salvare lo spogliatoio". Pur consci di poter dare all'Inter un calciatore da scudetto, a Trigoria lo scambio con Sanchez lo farebbero subito. Uno scenarioo che fa comprendere come Fonseca abbia rotto totalmente con Dzeko. La situazioni per il tecnico è instabile e la sua conferma non è sicura, quindi si priverebbe volentieri di un calciatore per lo spogliatoio e l'equilibrio del gruppo. Una sorta di 'all in', un modo per dire che anche il fuoriclasse non viene anteposto al collettivo, così da riconoscere anche la sua autorità. La Roma, nel frattempo, si è schierata tutta dalla parte di Fonseca, tant'è che il bosniaco è stato offerto a mezzo mondo.