Il Milan si regala Mandzukic. Corriere della Sera: "Anche Ibra ha detto sì"

Il Corriere della Sera ne è sicuro: la firma che Mario Mandzukic vergherà nelle prossime ore sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi sei mesi è una dichiarazione di guerra, il Diavolo vuole lo scudetto. L'ingaggio del centravanti croato è la prova non tanto del cambio di strategia, quanto della chiara volontà del club di rafforzarsi dove serve nel momento chiave della stagione, per non lasciare nulla d'intentato nella corsa al titolo. Sei mesi a 1,8 milioni netti, per il giocatore. I dubbi riguardavano principalmente l'impatto con lo spogliatoio, ma una volta che Ibra ha dato il suo assenso l'affare è stato chiuso. Pioli, entusiasta, può utilizzarlo da centravanti al posto dello svedese oppure anche da esterno sinistro, come faceva Allegri alla Juve. L'intenzione è di mandarlo in campo già sabato con l'Atalanta a San Siro.