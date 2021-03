Il Milan va oltre Donnarumma. Gazzetta dello Sport: "Musso e Gollini nel mirino"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Musso e Gollini nel mirino". I rossoneri cominciano i giri d'orizzonte a 98 giorni dalla fine del contratto del classe '99 che non vuole, come il club, pronunciare la parola addio, ma si sta attrezzando per separarsi dal Milan. L'aumento prospettato è da 6 a 8 milioni di euro, ma Raiola non l'ha mai valutata e prende tempo. L'Equipe propone già il nome di Maignan come sostituto. Il portiere del Lille è in scadenza nel 2022 e ciò farebbe risparmiare sul costo del cartellino da 20 milioni. Altre due ipotesi sono quelle che portano a Juan Musso e Pierluigi Gollini.