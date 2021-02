Il nuovo Destro è la certezza del Genoa. Il Secolo XIX: "E per la Nazionale mai dire mai"

Mattia Destro sta sorprendendo tutti e continuando a segnare a raffica. Il Secolo XIX lo esalta al suo interno con il titolo seguente: "E per la Nazionale mai dire mai". Un attaccante ritrovato che potrebbe tornare utile anche in chiave azzurra. I gol adesso sono 9, la doppia cifra è vicina ed è un cerchio che si chiude perché proprio all'esordio era arrivato il primo gol. 8 gol nelle ultime 8, da metà dicembre è il miglior marcatore in A. Mancini ha fatto capire che per ora ha altri davanti, ma adesso dopo Immobile, Belotti ed insieme a Insigne c'è lui in classifica cannoniere. Chissà che le gerarchie non possano cambiare.