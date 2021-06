Il Parma dei grandi nomi: arriva el diez Vazquez. Le aperture dei quotidiani

Non bastava Gianluigi Buffon: il Parma contrattualizza anche l'argentino Franco Vazquez, con un recente passato anche in Champions League. Obiettivo immediata risalita dichiarato.

"E' un Parma grandi firme: anche Vazquez per Maresca", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "sempre più un Parma grandi firme. Dopo il ritorno di Superman Buffon, ecco l’arrivo di Franco Vazquez. Il trentaduenne italo-argentino, svincolato dal Siviglia con cui nell’ultimo campionato non ha trovato molto spazio, ha firmato con il club emiliano un contratto biennale. Ingaggio che supera il milione di euro a stagione. A convincerlo a rientrare in Italia, nonostante le diverse proposte da squadre della Liga, è stato l’allenatore Enzo Maresca che assieme a Vazquez ha condiviso l’esperienza a Palermo. Con loro, a farsi notare da mezzo mondo per i dribbling ubriacanti, il sinistro micidiale e i gol, c’era anche un certo Paulo Dybala, prima che la Juventus lo acquistasse".

Nel pezzo globale di mercato, ecco il Corriere dello Sport: "Vazquez da Buffon". Nel dettaglio: "A proposito dei ducali, ieri è arrivato il quinto colpo per Maresca: il trequartista argentino Franco Vazquez (32), ex Palermo e proveniente dal Siviglia dove ha giocato in Champions League, ha firmato un contratto sino al 2023".

Sulla stampa nazionale chiude Tuttosport: "Parma, c’è Vazquez". "Parma, è fatta per il ritorno in Italia del trequartista italo-argentino Franco Vazquez , 32 anni, svincolato dal Siviglia, firma biennale", la chiosa.

Spazio poi ai quotidiani locali. "Serie B. Colpo del Parma: preso il trequartista Franco Vazquez": questa la prima pagina della Gazzetta di Parma.

Che ha poi proseguito in cronaca: "Un altro grande colpo: preso Vazquez". Mercato col botto: "La notizia è stata ufficializzata nella serata di ieri ed è di quelle che aggiungono entusiasmo a una tifoseria crociata già galvanizzata dall'ingaggio di Gigi Buffon. Franco Vazquez, «El mudo» come è soprannominato per il suo carattere schivo e un po' timido, ha firmato con il Parma per le prossime due stagioni con opzione per il terzo anno al verificarsi di determinate condizioni.

Un colpo di mercato di quelli col botto perché l'ingaggio del trequartista argentino aggiunge una buona dose di tasso tecnico alla squadra. Vazquez, fra l'altro, ha già giocato in Italia e in molti lo ricorderanno nelle fila del Palermo ai tempi in cui nella formazione rosanero giocava anche un giovanissimo Paulo Dybala".