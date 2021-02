Il sergente Milinkovic. Corriere dello Sport: "Così ha conquistato i gradi ed i tifosi della Lazio"

Milinkovic, il Sergente dei laziali, sarà in prima fila pure contro il Cagliari. Leader vero, in campo e fuori. E i gradi non sono solo una revisione linguistica del nome di battesimo. Sergej se li è guadagnati sul campo, con sudore e sacrificio. Perché oggi è mister 100 milioni ma quando è arrivato a Roma era un "soldato semplice". Sergej quando serve sa come ispirare ma soprattutto si mette a servizio della squadra, lavorando da mediano e macinando chilometri. A scriverlo è il Corriere dello Sport.