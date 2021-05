Il Torino sfida D'Aversa, La Stampa: "Piace, se Nicola non viene confermato può arrivare"

Domani è in programma Torino-Parma, una sfida tra due allenatori che si stanno inseguendo, oltre che in classifica, anche sulle panchine. Come scrive La Stampa l'anno scorso D'Aversa fu ad un passo dal prendere il posto al Genoa di Nicola, non confermato nonostante la salvezza. Anche D'Aversa fu esonerato a favore di Liverani per poi tornare il 7 gennaio. Il suo nome era circolato anche in casa granata per sostituire Giampaolo. Il suo profilo è sempre piaciuto al club di Cairo, e piace tuttora. Sarebbe una delle prime alternative a Nicola, nel caso in cui il granata, che ha un contratto di sei mesi con rinnovo a determinate condizioni, non fosse confermato.