Impresa Spezia. Il Secolo XIX: "Tutto vero, batte la Roma e va dal Papa per la benedizione"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio allo Spezia con il titolo seguente: "Tutto vero, batte la Roma e va dal Papa per la benedizione". Capolavoro dei liguri allo stadio Olimpico che dopo un girone d'andata da sogno volano anche ai quarti di finale dove incontreranno il Napoli. Decisivi i gol di Verde e Saponara ai supplementari, ma la Roma avrebbe perso comunque visto che ha effettuato una sostituzione in più di quelle consentite. Come sei anni fa la Roma viene eliminata dallo Spezia che oggi andrà da Papa Francesco per la benedizione. Sembra un sogno, ma è tutto vero.