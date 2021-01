In serie A si riapre il fronte stipendi. Corriere della Sera: "Senza aiuti si rischia il default"

Sulle pagine del Corriere della Sera si analizza la questione stipendi in Serie A. E' normale come la seconda ondata della pandemia picchia duro sul nostro calcio, e pure all’estero. In Italia si è riaperto il fronte stipendi, unica leva sulla quale i club possono ancora agire per ridurre le uscite, ormai fuori controllo. Nel frattempo è partito il pressing su un doppio binario: da una parte la richiesta alla Figc di rinviare di due mesi il pagamento delle ultime mensilità del 2020, fissato per il 16 febbraio, ma la cosa crea non sembra piacere perché il 22 ci sono le elezioni federali. Dall’altra l’obiettivo è aprire una trattativa con il governo. Uno dei suggerimenti è chiedere di rimandare ulteriormente il versamento di una parte del lordo, imposte e contributi previdenziali, che rappresentano il 50% dell’ingaggio.