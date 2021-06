Inizia l'Europeo. La Gazzetta: "È la fine di un incubo. Italia simbolo della ripartenza"

"È la fine di un incubo. Italia simbolo della ripartenza" scrive La Gazzetta dello Sport. Dove eravamo rimasti? 2 luglio 2016, il rigore di Zaza contro la Germania. Un bambino che era in quinta elementare ora è al liceo e nel frattempo non ha visto una partita della Nazionale agli Europei o al Mondiale. E Italia-Turchia, in questo senso, è un incubo che si chiude. Senso di responsabilità e spirito di sacrificio: queste due delle cose da chiedere agli Azzurri di Roberto Mancini in questo Europeo itinerante. Mai in tutta la storia l'Italia ha avuto tanta forza di rappresentanza e sarà il simbolo della ripartenza dopo la pandemia.