Inter, divieto di sosta per Lukaku. La Gazzetta dello Sport: "È sempre l'ora di Romelu"

Perfetta rappresentazione del Conte pensiero, per Lukaku non c'è stanchezza e non c'è sosta che tenga: come fa notare l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo le sette pause di campionato vissute in nerazzurro Romelu è sempre partito titolare, segnando almeno una rete in sei occasioni. Questa sera non farà eccezione, e l'attaccante belga può già mettere nel mirino la vetta dei venti gol per la seconda stagione consecutiva. Soltanto sei big assoluti del passato interista ce l'hanno fatta prima di lui: parliamo di Meazza, Amadei, Nyers, Boninsegna, Icardi e Vieri. Lukaku punta il record personale di venticinque reti in un campionato fatto registrare con l'Everton, ed è pronto a rilanciare il duello nella classifica cannonieri con Cristiano Ronaldo.