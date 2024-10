Inter, dubbi a centrocampo: Zielinski a rischio per la trasferta di Roma, ma Barella è recuperato

Nella giornata di ieri Piotr Zielinski ha provato a rassicurare anche l'Inter sul problema muscolare accusato durante Polonia-Croazia, ma solo oggi si potrà capire l'entità del problema: in casa nerazzurra c'è un po' di preoccupazione, anche se il diretto interessato è convinto di essersi fermato in tempo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma secondo il Corriere dello Sport è ovvio che l'ex Napoli sia da considerare almeno in dubbio per la trasferta di domenica sera in casa della Roma.

Il grande ritorno in mediana sarà invece quello di Nicolò Barella. Ieri il centrocampista sardo ha svolto l'intero allenamento in gruppo ed è pienamente recuperato per il big match dell'Olimpico.