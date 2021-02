Inter-Juve, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Young ingenuo su Cuadrado, c'è il rigore"

"Young ingenuo su Cuadrado, c'è il rigore" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua moviola. Al 23' sul cross di Bernardeschi, Cuadrado va già in area. Scintille con gli avversari che lo invitano a rialzarsi ma il VAR ha visto e mostra a Calvarese, che era impallato dai calciatori, che c'è una netta e prolungata trattenuta di Young ai danni del colombiano. E' un rigore "netto" come dice lo stesso arbitro alla panchina dell'Inter. Al 47' netto mani di CR7 davanti ad Handanovic che gli costa il giallo, uno dei tanti estratti da Calvarese negli oltre 90 minuti, molto fisici a San Siro. Non tutti i gialli convincono fino in fondo (vedi quello ad Alex Sandro su Darmian) anche se particolarmente accurata sembra quello per Arthur, arrivata dopo la concessione del vantaggio al termine dell'azione, per una dura entrata su Lautaro.