Inter-Juve senza tregua. Corriere dello Sport: "Piano bianconero per tentare una rimonta storica"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla lotta scudetto tra Inter e Juventus con il titolo seguente: "Il piano bianconero per tentare una rimonta storica". Vincere il recupero con il Napoli e arrivare allo scontro diretto con tre lunghezze di distacco. Riuscisse a battere i campani e portarsi a 7 punti, la squadra di Pirlo avrebbe poi l'obiettivo di presentarsi a -3 alla 37^a quando all'Allianz andrà in scena lo scontro diretto. Calendario alla mano è molto difficile pensarlo e l'impressione è che le due formazioni, senza le coppe, avranno le necessarie risorse fisiche, atletiche e nervose per non perdere altre battute da qui alla fine. CR7 con 23 gol contro Lukaku e Lautaro Martinez con 19 e 14. Molto dipenderà anche da loro.