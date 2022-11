Inter, ora spunta un nome nuovo dal Qatar. Gazzetta: “Mac Allister, ma servono 30 milioni”

Come riporta La Gazzetta dello Sport il ds nerazzurro Ausilio rientrerà dal Qatar con un nome nuovo sull’agenda: Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton, che ha stregato l’uomo mercato dell’Inter per qualità e intelligenza tattica. Mac Allister è il più classico esempio di centrocampista box to box - per dirla all’inglese - , ossia uno capace di garantire solidità ed equilibrio a tutto campo: bravo in interdizione, bravissimo nell’impostazione. Sa impostare e accompagnare la manovra, può inserirsi senza palla come andare al tiro da fuori. Strapparlo al Brighton non sarà certo cosa semplice, anche perché il costo è già molto elevato (almeno 30 milioni).