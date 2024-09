Inzaghi pronto a lanciare Zielinski: il polacco può partire dal 1' contro il Monza

L'ora di Piotr Zielinski all'Inter è finalmente arrivata. Questo, almeno, quanto ipotizza tra le sue pagine il Corriere dello Sport in vista del triplo impegno con Monza, Manchester City e Milan che obbligherà Inzaghi a fare delle rotazioni. E una di quelle in programma a centrocampo potrebbe riguardare proprio il polacco, che al momento conta zero minuti giocati con l'Inter anche a causa anche di un piccolo problema muscolare che a inizio agosto l’aveva portato a saltare la sfida contro il Genoa. Contro Lecce e Atalanta, invece, è rimasto in panchina per 90'.

L'ex Napoli tornerà ad Appiano dopo aver giocato due partite in tre giorni da titolare con la sua Polonia (82’ nella vittoria contro la Scozia, 62’ nella sconfitta contro la Croazia). Adesso nel mirino c'è il debutto con l'Inter: una sua presenza da titolare domenica sera contro il Monza non è da escludere, assicura il quotidiano romano.