Italia, riecco Chiellini. La Gazzetta dello Sport: "Pronto a riprendersi il posto. Poi solo conferme"

Buone notizie per Roberto Mancini in vista dei quarti di finale di venerdì contro il Belgio. Giorgio Chiellini nella giornata di ieri ha svolto l'intera seduta di allenamento con partitella finale in gruppo coi compagni e sarà in campo nella difficile gara contro i Diavoli Rossi di Lukaku. Ieri il CT l'ha schierato al fianco di Bonucci con Spinazzola e Di Lorenzo sulle fasce. Conferme anche per quanto riguarda il centrocampo con Barella e Verratti al fianco di Jorginho e il solito tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne davanti. Il tecnico, a parte Chiellini, conferma tutti i giocatori della formazione titolare vista fino a ora, a dimostrazione che, per quanto siano stati anche i cambi a portare l'Italia ai quarti, Mancini vuole dare una forma, un'intelaiatura ben precisa alla squadra.