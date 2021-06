Italia super tris. Il Mattino: "La Nazionale parte forte e dà spettacolo"

"La Nazionale parte forte e dà spettacolo", titola Il Mattino oggi in edicola. L'Italia decolla nel cielo della capitale, è riconoscente con l'UEFA che gli fa inaugurare l'Europeo. E' subito show azzurro: 3-0 alla Turchia senza mai togliere il piede dall'acceleratore. Prestazione a senso unico, come vuole Mancini, che ha dato coraggio alla Nazionale, portandola al livello delle big. Vittorie e record: ora sono 9 vittorie consecutive e 28 risultati utili, meno 2 da Pozzo. E da 875 minuti l'Italia non prende gol. Gli applausi dell'Olimpico confermano la bontà del lavoro del ct, capace in tre anni di riqualificare il nostro calcio e far innamorare di nuovo la gente.