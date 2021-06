Italia, vietato sbagliare. Il Mattino: "In palio stasera c'è il passaggio del turno"

La sfida di questa sera contro la Svizzera è il primo crocevia dell'Europeo per l'Italia: il palio c'è la qualificazione al prossimo turno, che sarebbe certa in caso di vittoria. Addirittura con il primo posto, ripetendo il risultato della Nazionale di Conte nel 2016, se la Turchia non dovesse perdere con il Galles. Un traguardo che porterebbe però gli uomini di Mancini nella parte delicata del tabellone, dove il rischio è quello di incrociare il Belgio ai quarti e la Francia in semifinale. Non è il match per cambiare - evidenzia l'edizione odierna de Il Mattino -: verrà presumibilmente confermato l'undici visto con la Turchia, con il solo Toloi (in vantaggio su Di Lorenzo) pronto a sostituire Florenzi.