Jacobelli su Tuttosport: "Nuovo capolavoro di Mancini. Il bello deve ancora venire"

La nona vittoria consecutiva dell'Italia senza subire gol sigilla un nuovo capolavoro di Roberto Mancini, giunto al ventottesimo risultato utile di fila, a due passi dallo storico record di Vittorio Pozzo, scrive il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Tutto questo nonostante il pessimo arbitraggio dell'arbitro, si legge, che ha tollerato il gioco ruvido dei turchi che hanno impunemente tartassato Barella e Berardi sino alla fine. Ma di fronte al muro eretto dai turchi l'Italia non si è lasciata tradire dalla frenesia. L'Italia non subisce reti da 875', ha incassato un solo gol nelle ultime 13 partite. Colpisce ancora una volta l'unità del gruppo costruito da Mancini dove non esiste differenza tra chi gioca e chi sta in panchina.