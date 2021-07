Jorginho trascina l'Italia. Corriere dello Sport: "Pallone d'Oriundo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport celebra Jorginho, uno dei trascinatori dell'Italia di Roberto Mancini. "Pallone d'Oriundo" scrive il quotidiano, parlando della candidatura del centrocampista per il Pallone d'Oro. Ha vinto la finale di Champions, è in finale degli Europei con l'Italia. Il leader azzurro a caccia di una doppietta storica riuscita a pochi, un’accoppiata da Pallone d’Oro. Se vincerà la finale degli Europei con gli Azzurri potrebbe imporsi da centrocampista, come riuscito a Modric nel 2018.