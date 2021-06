Juve al bivio Ronaldo. Il Corriere dello Sport: "E intanto stringe per Locatelli"

La Juventus è alle prese con la grana Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che non ha ancora smaltito la sconfitta contro il Belgio e l'eliminazione dall'Europeo, non ha ancora deciso il proprio futuro e il calciomercato bianconero ruota inevitabilmente attorno alla sua permanenza o meno. Nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra Jorge Mendes e la dirigenza bianconera, che al momento è al lavoro per consegnare ad Allegri una rosa più competitiva rispetto allo scorso anno, grazie anche all'aumento di capitale di circa 350-400 milioni previsto per il prossimo autunno. In tal senso si stringe per Locatelli, che rientrerebbe nell'ottica del rinnovamento e ringiovanimento attuata dalla società: in settimana è previsto l'affondo col Sassuolo per una cifra intorno ai 30-32 milioni e un giovane come contropartita tecnica.