Juve-Genoa, asse caldo. Tuttosport: "Per il vice Morata c'è Shomurodov"

Tuttosport dedica spazio al mercato della Juventus. Spunta un nome nuovo nella corsa all'attaccante bianconero: Shomurodov del Genoa. "Per il vice Morata c'è Shomurodov" scrive il quotidiano. Tre le strade per assicurarsi un giocatore valido a basso costo: uno in scadenza di contratto, uno nell’ultima fase della carriera oppure un giovane non ancora affermato. Da prendere magari in prestito per sei mesi per poi rivalutare la situazione e la Juve prenderebbe Shomurodov, uzbeko classe '95 del Genoa autore di 2 gol quest'anno, proprio con questa formula. Più complicato arrivare a Scamacca, di proprietà del Sassuolo, lo stesso club rossoblù sembra più restio a lasciarlo andare.