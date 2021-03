Juve-Lazio, moviola Gazzetta: "Hoedt, mani da rigore. Massa e il VAR Di Bello sbagliano"

La direzione arbitrale di Juventus-Lazio da parte dell'arbitro Davide Massa ha fatto abbastanza discutere, specie sui social, come spesso capita. Per La Gazzetta dello Sport l'errore più grossolano arriva dieci minuti dopo la rete iniziale di Correa, come si evince dalla moviola della Rosea:

"Chiesa entra in area, poi l’intervento in scivolata di Acerbi e la palla che trova il braccio decisamente aperto di Hoedt. Massa è a poca distanza e valuta probabilmente il tocco fortuito e frutto di un rimpallo, così la sua decisione è quella di lasciar correre non concedendo il rigore. Sembra un errore, appesantito dalla decisione del Var Di Bello - con cui si confronta all’auricolare - di lasciare la sua valutazione senza mostrargli le immagini".