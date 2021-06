Juve, tutto su Dybala. Corriere di Torino: "Non si aspetta più CR7, la chiamata per il rinnovo arriverà"

La Juventus non ha intenzione di privarsi di Paulo Dybala e proporrà il rinnovo al calciatore e al suo agente, Jorge Antun. Il contratto della Joya è in scadenza tra un anno e qualche giorno e lo stesso argentino ha più volte espresso la volontà di rimanere a Torino. I bianconeri sono al momento in attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo che inevitabilmente influenzerà il mercato, ma a prescindere dalla permanenza o meno del portoghese, il rinnovo del numero 10 è una priorità per la nuova Juve targata Allegri-Cherubini.