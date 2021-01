Juve, una Coppa piena di insidie. La Stampa: "Pirlo non vuole imitare Bayern e Real"

Sulla carta non c'è partita, scrive La Stampa. Da una parte la Juventus dei nove scudetti consecutivi, il club di Serie A con il fatturato più alto, dall'altra la piccola sfacciata Spal, unica squadra di B rimasta in corsa in Coppa Italia. Nemmeno il prevedibile turnover potrà attenuare un divario tecnico nettissimo, perché la rosa bianconera è piena di giganti e perché il tecnico estense, Marino, preannuncia a sua volta un ampio rimpasto. Pirlo, tuttavia, non si fida e chiede massima concentrazione per la gara che vale la semifinale con l'Inter: "Ci sono tante insidie, all'estero non sono mancate le sorprese: Bayern e Real sono state eliminate da squadre di serie inferiori".