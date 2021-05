Juventus, 4° posto fondamentale per il futuro di Pirlo. Tuttosport: "Ma potrebbe non bastare"

"Ma potrebbe non bastare", si parla del quarto posto per Andrea Pirlo, sull'edizione odierna di Tuttosport. La vittoria di domenica non ha puntellato la panchina di Pirlo, quei tre preziosissimi punti valgono zero nel borsino del tecnico. La panchina scricchiola anche se i vertici bianconeri continuano ad essere intenzionati a confermare il tecnico per la prossima stagione. Ma è chiaro che Pirlo deve metterli nelle condizioni di farlo. La qualificazione Champions è il minimo sindacale, ma non di per sè sufficiente. Il tecnico deve dimostrare di avere in mano le redini della squadra. Una dimostrazione anche per i tifosi, e questo è ancora più difficile.