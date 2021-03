Juventus, adesso puoi solo vincere. Corriere della Sera: "A Cagliari per tentare la volata"

"La Juventus è ancora abbastanza Juventus per pensare a una volata scudetto all’ultimo respiro?" Questo l'interrogativo che si pone questa mattina il Corriere della Sera nelle sue pagine sportive. La Juventus, si legge, alla quartultima giornata ospita il Milan, alla penultima ci sarà lo scontro diretto con il Milan. Sulla carta saranno quelle le sfide decisive per il titolo, a patto che la Juventus a metà maggio sia ancora in corsa per lo scudetto. Per riscattare il flop europeo di martedì con il Porto, c'è solo una strada: provare a vincere sempre per mettere pressione a chi sta davanti e per dimostrare che sta nascendo qualcosa di nuovo in casa Juventus.