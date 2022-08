Juventus, arida nella manovra. La Stampa: “Allegri responsabile primo del non gioco”

vedi letture

La Stampa scrive di una Juventus arida nella manovra, incapace di innescare Vlahovic (9 palloni toccati in 96 minuti) e che rispolvera i dubbi del campionato scorso. Non basta l'alibi delle assenze per giustificarne la prestazione, una rassegna di affanni imprevedibili, gioco scarabocchiato e idee confuse. Allegri, responsabile primo del non gioco, ha poche alternative per aggiungere fantasia o rendere le geometrie più efficaci.