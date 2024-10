Juventus, De Zerbi si muove per Arthur: l'Olympique Marsiglia vuole il centrocampista

Mercato in entrata ma non solo. La pausa per le Nazionali porta come sempre riflessioni nelle squadre del massimo campionato. Con gennaio non ancora alle porte, ma distante poco più di un mese e mezzo, la Juventus ha iniziato a fare le prime valutazioni per la finestra invernale di trattative. Cristiano Giuntoli pensa certamente a quali potrebbero essere le mosse in entrata ma soprattutto anche a piazzare quei giocatori che non hanno trovato spazio o non fanno parte del progetto bianconero.

De Zerbi si muove per Arthur

Uno di questi giocatori è Arthur. Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista A e in quella UEFA ma non fa parte dei piani dell'allenatore Thiago Motta. E' molto probabile allora una sua cessione per il mese di gennaio con, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che sarebbe molto interessato. Sulle sue tracce però ci sarebbero anche club di Premier League ma chissà che l'ex allenatore del Sassuolo non faccia sul serio per accaparrarselo.

Gli altri giocatori in uscita

Arthur però non sarebbe l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Continassa nel mercato invernale. Come si legge sul quotidiano, la Juventus dovrà sciogliere altri nodi: ovvero quelli legati a Rugani, Djalò e Kostic.