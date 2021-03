Juventus, Corriere dello Sport: "Morata segna, Pirlo ritrova il bomber perduto"

"Morata segna, Pirlo ritrova il bomber perduto". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica alla Juventus. A sei giorni dalla partita della vita, il ritorno in Champions contro il Porto, i bianconeri offrono una prova opaca per un'ora di match salvo poi dilagare dopo la doppia sostituzione con Morata e Bernardeschi che cambiano volto alla gara. Pirlo vuole recuperare i tanti infortunati per competere al top, ma intanto ieri è stato bravo ad inserire Morata e Bernardeschi che hanno permesso la sesta affermazione casalinga di fila alla Juventus.