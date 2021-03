Juventus, i giorni di Dybala. La Stampa: "La Joya punta a rientrare dopo la sosta"

In casa Juventus è partito il countdown per il rientro di Paulo Dybala. Difficile che l'argentino, fermo dallo scorso dieci gennaio, ritrovi il campo domenica: il piano di lavoro studiato su misura per la Joya prevede che rientri dopo la sosta, nel derby contro il Torino. Di fatto un nuovo acquisto nella rincorsa Scudetto, osserva La Stampa, se si considera che in questa stagione ha messo insieme appena quindici presenze. Il suo recupero è dunque la priorità di questo momento, tanto da far scivolare in secondo piano anche la situazione contrattuale, che rischia però di diventare una trappola vista la scadenza (2022) sempre più vicina.